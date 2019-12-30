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Организаторы ATP Cup из-за лесных пожаров будут консультироваться с медиками

Теннис
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Специалисты будут доносить информацию об условиях игры и безопасность игроков

Организаторы ATP Cup из-за лесных пожаров будут консультироваться с медиками
Новина українською

Организаторы дебютного розыгрыша командного турнира ATP Cup будут учитывать риски, связанные с бушующими лесными пожарами в Австралии. Директор ATP Cup Том Ларнер сообщил, что организаторы взаимодействуют с медиками при составлении календаря матчей, которые будут проходить в Сиднее.

"Во время турнира специалисты будут нас консультировать. Они будут доносить до нас информацию об условиях игры и безопасности игроков, болельщиков, персонала и болбоев", — приводит слова Ларнера The Age.

В Сиднее будут проходить матчи групп C и E. В этих группах сыграют Бельгия, Молдавия, Болгария, Великобритания и Аргентина, Австрия, Польша, Хорватия. Также в Сиднее будет проходить финальная часть ATP Cup.

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В статье: ATP
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