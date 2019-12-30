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Федерер запустил мяч в Зверева после его ошибки в парном матче

Теннис
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Сам Роджер сказал, что больше не будет играть с Александром

Федерер запустил мяч в Зверева после его ошибки в парном матче
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер своеобразно выразил недовольство неудачной игрой у сетки немца Александра Зверева. После ошибки 22-летнего уроженца Гамбурга 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" в шутку несколько раз запустил в партнёра по дуэту теннисным мячом.

Парный матч Федерера и Зверева прошёл на выставочном турнире в Ханчжоу, Китай. Их соперниками стали Боб и Майк Брайаны из США. Американцы одержали победу на двух тай-брейках со счётом 7:6, 7:6.

После игры Роджера спросили, не желает ли он заявиться вместе со Зверевым на парный Australian Open. "После сегодняшнего дня, наверное, никогда больше не буду играть со Зверевым", — отшутился швейцарец.

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В статье: Роджер Федерер Александр Зверев
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