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Тренер Надаля: Рафа действительно впечатляет

Теннис
(1 голосов)

Специалист доволен результатом своего подопечного

Тренер Надаля: Рафа действительно впечатляет
Новина українською

Тренер Рафаэля Надаля и капитан сборной Испании на ATP Cup Франсиско Роиг высоко оценил форму первой ракетки мира.

"Рафа действительно впечатляет. Сейчас он набрал очень хорошую форму. Видно, что он уверен в себе и своей игре, а его подача помогает ему. В целом, мне кажется, он играет великолепно. Дело за поддержанием нынешней формы", — цитирует Роига официальный сайт АТР Cup.

Дебютный розыгрыш командного турнира ATP Cup пройдёт с 3 по 12 января 2020 года. Сборная Испании попала в одну группу с командами Японии, Грузии и Уругвая.

Вслед за ATP Cup Надаль выступит на Открытом чемпионате Австралии, где ему будет необходимо защищать очки за прошлогодний выход в финал.

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В статье: Рафаэль Надаль
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