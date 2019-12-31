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Снигур и Марченко не выступят на Australian Open

Теннис
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Двойная потеря Украины перед Открытым чемпионатом Австралии.

Снигур и Марченко не выступят на Australian Open
Новина українською

Дарья Снигур в статусе действующей чемпионки юниорского Уимблдона на Australian Open теоретически могла сыграть в квалификации, но сознательно отказалась от дебюта на взрослом Шлеме.

Вторая ракетка Украины в рейтинге АТР Илья Марченко также не приедет в Мельбурн. Теннисист из Донецка находится на 24 позиции ниже проходной зоны в квалификацию Australian Open, поэтому решил не подавать заявку на участие в турнире. Вместо поездки в Австралию Марченко в январе отыграет два турнира в Бангкоке.

Украину в основной сетке Открытого чемпионата Австралии представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова. Через квалификацию попасть на турнир попробуют Сергей Стаховский, Катарина Завацкая, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дарья Лопатецкая.

Квалификация первого в сезоне турнира Большого шлема стартует 14 января.

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В статье: Australian Open Илья Марченко Дарья Снигур
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Источник:
Xsport.ua
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