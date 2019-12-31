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С.Уильямс признана лучшей теннисисткой десятилетия
Sky Sports подвел итоги года
Издание Sky Sports подвело итоги десятилетия. Лучшим спортсменом признали американскую теннисистку Серену Уильямс.
Второе место в общем рейтинге среди мужчин и женщин занял пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Четвёртое место — у капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Пятым в рейтинге стал бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший.
Отметим, что Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах "Большого шлема", американская теннисистка выигрывала их 23 раза.
За последние 10 лет 38-летняя Уильямс выиграла 12 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне-2012 (в одиночном и парном разрядах) и 24 соревнования категории WTA. В настоящее время американка — десятая ракетка мира.