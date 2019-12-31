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Винус Уильямс снялась с турнира в Брисбене

Теннис
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Причина пока неизвестна

Винус Уильямс снялась с турнира в Брисбене
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Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" американка Винус Уильямс пропустит турнир в Брисбене (Австралия), информирует пресс-служба соревнований.

Ранее В. Уильямс получила от организаторов уайлд-кард, но отказалась от выступления. Турнир состоится с 6 по 12 января 2020 года. В заявочный лист попали сразу шесть спортсменок из топ-10. Это лидеры рейтинга WTA: австралийка Эшли Барти (1), чешка Каролина Плишкова (2) и японка Наоми Осака (3). Кроме того в Брисбене выступят украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9).

Действующей победительницей соревнований является Плишкова. В финале турнира 2019 года она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

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В статье: Винус Уильямс
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