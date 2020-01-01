Ястремская встретила Новый год в эффектном черном платье. ФОТО

На своей странице в Instagram Даяна Ястремская показала, как для нее проходили первые секунды 2020 года.

Теннисистка посетила праздничный салют в Брисбене.

Даяна Ястремская начнет сезон на местном турнире Premier 5. Там же сыграет и первая ракетка Украины Элина Свитолина.