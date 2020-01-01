Теннис
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Ястремская встретила Новый год в эффектном черном платье. ФОТО
Вторая ракетка Украины не стесняется демонстрировать свою фигуру.
На своей странице в Instagram Даяна Ястремская показала, как для нее проходили первые секунды 2020 года.
Теннисистка посетила праздничный салют в Брисбене.
Даяна Ястремская начнет сезон на местном турнире Premier 5. Там же сыграет и первая ракетка Украины Элина Свитолина.
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