  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская встретила Новый год в эффектном черном платье. ФОТО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская встретила Новый год в эффектном черном платье. ФОТО

Теннис
(1 голосов)

Вторая ракетка Украины не стесняется демонстрировать свою фигуру.

Ястремская встретила Новый год в эффектном черном платье. ФОТО
Новина українською

На своей странице в Instagram Даяна Ястремская показала, как для нее проходили первые секунды 2020 года.

Теннисистка посетила праздничный салют в Брисбене.

Happy New Year ???? 1.01.2020 ????????

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Даяна Ястремская начнет сезон на местном турнире Premier 5. Там же сыграет и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...