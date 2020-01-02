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Джокович предложил объединить Кубок Дэвиса и АТР Cup

Теннис
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Серб считает, что уже до 2022 года можно организовать новый турнир

Джокович предложил объединить Кубок Дэвиса и АТР Cup
Новина українською

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович предложил объединить Кубок Дэвиса и ATP Cup в один международный командный турнир. Дебютный розыгрыш ATP Cup стартует в Австралии завтра, 3 января.

"Нам нужен один международный супертурнир, как хотите, так его и называйте. Но он не появится в следующем году. Однако если все стороны — ITF, Кубок Дэвиса и ATP — соберутся вместе, то турнир можно быстро организовать к 2022 году.

Надеюсь, это случится, потому что тяжело привлечь топ-игроков сразу в два командных турнира. Их разделяют всего шесть недель, так что они не помогают друг другу в плане маркетинга и ценности самих соревнований", — приводит слова Джоковича AFP.

Сборная Сербии на групповом этапе ATP Cup сыграет с Чили, Францией и ЮАР.

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В статье: Новак Джокович Кубок Дэвиса АТР Cup ATP
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