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Джокович предложил объединить Кубок Дэвиса и АТР Cup
Серб считает, что уже до 2022 года можно организовать новый турнир
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович предложил объединить Кубок Дэвиса и ATP Cup в один международный командный турнир. Дебютный розыгрыш ATP Cup стартует в Австралии завтра, 3 января.
"Нам нужен один международный супертурнир, как хотите, так его и называйте. Но он не появится в следующем году. Однако если все стороны — ITF, Кубок Дэвиса и ATP — соберутся вместе, то турнир можно быстро организовать к 2022 году.
Надеюсь, это случится, потому что тяжело привлечь топ-игроков сразу в два командных турнира. Их разделяют всего шесть недель, так что они не помогают друг другу в плане маркетинга и ценности самих соревнований", — приводит слова Джоковича AFP.
Сборная Сербии на групповом этапе ATP Cup сыграет с Чили, Францией и ЮАР.