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Дель Потро пропустит Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Он до сих пор не восстановился от травмы

Дель Потро пропустит Australian Open
Новина українською

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не выступит на Открытом чемпионате Австралии, сообщает журналист Бернардо Паредес.

По данным источника, аргентинец ещё не восстановился после операции на колене, которую он перенёс шесть месяцев назад. Чемпион US Open 2009 года до сих пор испытывает болезненные ощущения в колене.

В 2019 году аргентинец провёл 12 матчей, в которых одержал 8 побед, а в средине июня получил травму и был вынужден перенести операцию

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В статье: Хуан Мартин дель Потро
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