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Федерер: Последние 20–25 лет прошли так быстро, что я не успел глазом моргнуть

Теннис
(1 голосов)

Но теннисист не планирует завершать карьеру

Федерер: Последние 20–25 лет прошли так быстро, что я не успел глазом моргнуть
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что часто задумывается о том, как быстро летит время.

"Последние 20–25 лет прошли так быстро, что я не успел глазом моргнуть. 24 года назад я соревновался на оранжевом мяче, чемпионате мира для игроков до 14 лет. А теперь, в 2019 году, на этом турнире выступал сын моего агента Тони Годсика.

Поэтому теперь я часто сижу и спрашиваю себя: неужели это всё? Всё закончилось? Если так, то жизнь проходит невероятно быстро. В то же время в этом чувстве есть нечто прекрасное.

Время летит быстрее, когда получаешь от жизни удовольствие. Я провёл великолепные годы в теннисе. И я уверен, что прекрасное время меня ждёт и впереди. Понимаю, что буду сильно скучать по игре", — цитирует Федерера Tennis World USA.

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В статье: Роджер Федерер
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