Стаховский присоединился к акции в поддержку жертв лесных пожаров

Накануне Ник Кирьос объявил, что за каждый эйс пожертвует по 200 долларов в пользу пострадавших от лесных пожаров в Австралии. К его инициативе присоединились и другие игроки.

Свой вклад в общее дело решил сделать и Стаховский. Во время Australian Open украинец за каждый эйс отдаст по 100 долларов.

"Ребята, я действительно люблю вашу страну, надеюсь, вы не возражаете, если я внесу по $100 за каждый эйс за время Australian Open", - написал Стаховский и сразу же получил одобрение от Джона Миллмана.

Guys i really love you country, i hope you dont mind if i chip in a 100$ for every ACE during @AustralianOpen . @alexdeminaur @johnhmillman ✊ #servetosafe https://t.co/ixU1gBcHNg