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Стаховский присоединился к акции в поддержку жертв лесных пожаров

Теннис
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Первая ракетка Украины поможет австралийцам.

Стаховский присоединился к акции в поддержку жертв лесных пожаров
Новина українською

Накануне Ник Кирьос объявил, что за каждый эйс пожертвует по 200 долларов в пользу пострадавших от лесных пожаров в Австралии. К его инициативе присоединились и другие игроки.

Свой вклад в общее дело решил сделать и Стаховский. Во время Australian Open украинец за каждый эйс отдаст по 100 долларов.

"Ребята, я действительно люблю вашу страну, надеюсь, вы не возражаете, если я внесу по $100 за каждый эйс за время Australian Open", - написал Стаховский и сразу же получил одобрение от Джона Миллмана.

Сергей Стаховский на Открытом чемпионате Австралии стартует с квалификации.

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В статье: Сергей Стаховский
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