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Стаховский присоединился к акции в поддержку жертв лесных пожаров
Первая ракетка Украины поможет австралийцам.
Накануне Ник Кирьос объявил, что за каждый эйс пожертвует по 200 долларов в пользу пострадавших от лесных пожаров в Австралии. К его инициативе присоединились и другие игроки.
Свой вклад в общее дело решил сделать и Стаховский. Во время Australian Open украинец за каждый эйс отдаст по 100 долларов.
"Ребята, я действительно люблю вашу страну, надеюсь, вы не возражаете, если я внесу по $100 за каждый эйс за время Australian Open", - написал Стаховский и сразу же получил одобрение от Джона Миллмана.
Guys i really love you country, i hope you dont mind if i chip in a 100$ for every ACE during @AustralianOpen . @alexdeminaur @johnhmillman ✊ #servetosafe https://t.co/ixU1gBcHNg— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 3 января 2020 г.
Сергей Стаховский на Открытом чемпионате Австралии стартует с квалификации.