ATP Cup-2020. Победы Австралии и России, сенсация от Норвегии

Группа С

Бельгия во главе с Давидом Гоффеном всухую переиграла Молдову. Стив Дарси в трех сетах справился с Александром Козбиновым (6:4, 6:7, 7:5), Гоффен легко одолел Раду Албота (6:4, 6:1), а парный матч бельгийцы выиграл на решающем тайбрейке.

Болгария благодаря Григору Димитрову неожиданно остановила Великобританию. Экс-третья ракетка мира в одиночке обыграл Дэна Эванса (2:6, 6:4, 6:1), а в решающем парном матче в дуэте с Александром Лазоровым вытащил у Джейми Маррея и Джо Солсбери решающий тайбрейк со счета 7:9 (6:7, 7:6, 11:9).

Группа D

Сборная США серьезно затруднила свое положение после неожиданного поражения от Норвегии. Тэйлор Фриц разгромил Виктора Дурашовича (6:2, 6:2), но Джон Иснер в матче с Каспером Руудом не реализовал два матч-бола и проиграл в трех партиях (7:6, 6:7, 4:6). Парный матч Норвегия забрала на решающем тайбрейке.

России удалось избежать проблем в матче с ослабленной сборной Италии. Карен Хачанов в двух партиях обыграл Стефано Травалью (7:5, 6:3), а Даниил Медведев совершил камбэк в поединке с Фабио Фоньини (1:6, 6:1, 6:3).

Группа F

Статусное противостояние Австралии и Германии завершилось убедительной победой хозяев. Ник Кирьос одолел Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 7:6), а Алекс де Минаур в матче с Александром Зверевым отыгрался со счета 4:6, 2:4 (4:6, 7:6, 6:2).

Греция неожиданно без боя сдалась Канаде. Стефанос Циципас и Михаил Первулакис в трех матчах не взяли у Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова ни одного сета.