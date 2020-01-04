Брисбен. Костюк успешно стартует в квалификации, первые соперницы для Свитолиной и Ястремской

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартует в квалификации турнира в Брисбене (Австралия). В четвертьфинале она преодолевает американку Бернарду Перу со счетом 7-6; 6-4. Следующей соперницей нашей теннисистки в отборе в основной турнир станет победительница пары Шмидлова - Томова.

Еще две украинские спортсменки, Элина Свитолина и Даяна Ястремская получили своих оппоненток уже на первые матчи основной сетки. Так, соперницей шестой ракетки планеты станет американка Даниэль Коллинс (WTA №29), а Ястремская в дебютном матче сезона сыграет против девятой ракетки планеты, голландки Кики Бертенс.

Напомним, что турнир в Брисбене пройдет с 6 по 12 января, а его призовой фонд составит 1,5 млн. $.