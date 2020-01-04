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Цуренко стартует в Шэньчжэне после длительного перерыва, Бондаренко постепенно входит в игру

Теннис
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Расписание матчей украинок в Китае

Цуренко стартует в Шэньчжэне после длительного перерыва, Бондаренко постепенно входит в игру
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Украинская теннисистка, 73-я ракетка планеты Леся Цуренко возвращается на корт после длительной паузы, связаной с травмой. Ее первым турниром с августа 2019 станет соревнования в китайском Шэньчжэне. Стартовой соперницей украинки будет бельгийская спортсменка Элиз Мертенс (WTA №17). Последний матч между ними состоялся на травяном покрытии в 2017 году и тогда победу праздновала наша Леся.

Еще одна украинка, которая возвращается в большую игру Екатерина Бондаренко (WTA №1168) заявилась на турнир по "защищенному рейтингу". Ее оппоненткой на старте станет японка Мисаки Дои (WTA №82).

Напомним, что турнир в Шэньчжэне пройдет с 4 по 11 января, а его призовой фонд составит 775 тыс. $.

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В статье: Леся Цуренко Катерина Бондаренко
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