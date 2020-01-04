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Гаэль Монфис: Думаю, я постепенно возвращаюсь в кондиции

Теннис
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Комментарий теннисиста

Гаэль Монфис: Думаю, я постепенно возвращаюсь в кондиции
UA-Футбол
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Французский теннисист, десятая ракетка планеты Гаэль Монфис рассказал о своем самочувствии в начале нового сезона и поделился впечатлениями от матча ATP Cup против чилийца Кристиана Гарина (победа за французом 6-3; 7-5). Его слова цитирует atptour.com:

"Сегодня все было прекрасно. Думаю, в какой-то момент во втором сете он заиграл хорошо, на самом деле очень хорошо. Он даже немного меня потряс.

Думаю, я постепенно возвращаюсь в форму. У меня была хорошая предсезонка, но потом мне пришлось притормозить из-за того, что я получил небольшое повреждение. Теперь я возвращаюсь еще более сильным. Здесь я уже довольно много времени провел на корте и чувствую себя прекрасно" - сказал Гаэль.

Напомним, что ранее украинка Костюк победила на старте квалификации турнира в Брисбене.

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В статье: Гаэль Монфис
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