Цуренко проиграла в первом матче после возвращения в Шэньчжэне

Украинская теннисистка Леся Цуренко после длительной паузы, связанной с травмой не сумела победить в стартовом после возвращения матче на турнире в Шэньчжэне.

Леся не сумела переиграть представительницу Бельгии Элиз Мартинес и уступила со счетом 3-6; 3-6. На счету украинки две подачи на вылет, один и 4 использованный брейк и три двойных ошибки.

Напомним, что ранее Цуренко начала сотрудничество с новым тренером.