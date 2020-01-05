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Цуренко проиграла в первом матче после возвращения в Шэньчжэне

Теннис
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Украинка уступила бельгийке

Цуренко проиграла в первом матче после возвращения в Шэньчжэне
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко после длительной паузы, связанной с травмой не сумела победить в стартовом после возвращения матче на турнире в Шэньчжэне.

Леся не сумела переиграть представительницу Бельгии Элиз Мартинес и уступила со счетом 3-6; 3-6. На счету украинки две подачи на вылет, один и 4 использованный брейк и три двойных ошибки.

Напомним, что ранее Цуренко начала сотрудничество с новым тренером.

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В статье: Леся Цуренко
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