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Цуренко проиграла в первом матче после возвращения в Шэньчжэне
Украинка уступила бельгийке
Украинская теннисистка Леся Цуренко после длительной паузы, связанной с травмой не сумела победить в стартовом после возвращения матче на турнире в Шэньчжэне.
Леся не сумела переиграть представительницу Бельгии Элиз Мартинес и уступила со счетом 3-6; 3-6. На счету украинки две подачи на вылет, один и 4 использованный брейк и три двойных ошибки.
Напомним, что ранее Цуренко начала сотрудничество с новым тренером.
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