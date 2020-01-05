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Марта Костюк пробилась в финал квалификации турнира в Брисбене

Теннис
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Все ближе к основной сетке

Марта Костюк пробилась в финал квалификации турнира в Брисбене
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк сумела выйти в финал квалификации турнира в австралийском Брисбене. В матче 1/2 она переиграла словачку Анну Шмидлову со счетом 5-7; 6-4; 6-3.

В финале квалификации украинка сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой (WTA №129).

Напомним, что ранее Даяна Ястремская и Элина Свитолина получили своих соперниц в первом круге турнира.

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В статье: Марта Костюк
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