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Екатерина Бондаренко успешно стартует на турнире в Китае

Теннис
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Украинка проходит во второй круг

Екатерина Бондаренко успешно стартует на турнире в Китае
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко продолжает входить в большую игру после длительной паузы. Наша соотечественница одержала победу в первом круге турнира в Шэньчжэне (Китай), переиграв теннисистку из Японии Мисаки Дои (WTA №82).

Счет встречи 6-4; 6-1 в пользу Екатерины, в активе которой 6 подач на вылет, 6 из 13 реализованных брейков, и две двойные ошибки. В следующем круге соревнований украинка встретится с победительницей пары Шуай / Линнет.

Напомним, что ранее Леся Цуренко покинула турнир в Шэньчжэне.

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В статье: Катерина Бондаренко
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