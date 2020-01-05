  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина провела медиа-день в Брисбене и рассказала о планах на сезон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина провела медиа-день в Брисбене и рассказала о планах на сезон

Теннис
(1 голосов)

Комментарии украинской примы тенниса

Элина Свитолина провела медиа-день в Брисбене и рассказала о планах на сезон
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка планеты Элина Свитолина провела медиа-день в австралийском Брисбене.

О сезоне-2019

"В сезоне-2019 было все понемногу, травма также дала повод задуматься. И хорошие победы, и плохие победы, два полуфинала на "шлемах" определенно дали мне веру, что я могу продвинуться еще на один шаг и у меня есть шанс сыграть на важнейших стадиях турнира. Это придало мне много уверенности. В течение двух последних лет были разные ситуации. Думаю, что 2019 вышел, наверное, труднее, чем 2018 и, так как было больше печальных моментов. Сложно действительно понять, что происходит, потому что сезон очень долгий сам по себе ... Тебе приходится проигрывать практически каждую неделю, поэтому нужно стараться как-то находить положительные моменты. Чему я научилась за последний год, так это оставаться очень положительной даже при плохих моментах, пытаться двигаться дальше и просто быть собой".

Элина Свитолина провела медиа-день в Брисбене

Элина Свитолина провела медиа-день в Брисбене и рассказала о планах на сезон - изображение 2

О начале сотрудничества с Маркосом Багдатисом

"Как у бывшего теннисиста у него есть свое видение игры и это что-то новое, что я искала, чем можно дополнить мою игру. Однозначно, что с Энди Беттлсом у нас удался большой прогресс за последние несколько лет и он очень, очень хорошо меня знает. Для меня важно добавить детали, которые смогут улучшить мою игру и это то, к чему я стремлюсь. Я на самом деле наслаждаюсь атмосферой, когда мы все втроем на корте, и пока все идет отлично. Научил меня Багдатис разбивать ракетки? Что же, нет, надеюсь, нет. Я люблю свои ракетки, поэтому мне бы не хотелось так поступать".

Элина Свитолина провела медиа-день в Брисбене и рассказала о планах на сезон - изображение 3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...