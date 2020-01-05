Элина Свитолина провела медиа-день в Брисбене и рассказала о планах на сезон

Украинская теннисистка, шестая ракетка планеты Элина Свитолина провела медиа-день в австралийском Брисбене.

О сезоне-2019

"В сезоне-2019 было все понемногу, травма также дала повод задуматься. И хорошие победы, и плохие победы, два полуфинала на "шлемах" определенно дали мне веру, что я могу продвинуться еще на один шаг и у меня есть шанс сыграть на важнейших стадиях турнира. Это придало мне много уверенности. В течение двух последних лет были разные ситуации. Думаю, что 2019 вышел, наверное, труднее, чем 2018 и, так как было больше печальных моментов. Сложно действительно понять, что происходит, потому что сезон очень долгий сам по себе ... Тебе приходится проигрывать практически каждую неделю, поэтому нужно стараться как-то находить положительные моменты. Чему я научилась за последний год, так это оставаться очень положительной даже при плохих моментах, пытаться двигаться дальше и просто быть собой".

О начале сотрудничества с Маркосом Багдатисом

"Как у бывшего теннисиста у него есть свое видение игры и это что-то новое, что я искала, чем можно дополнить мою игру. Однозначно, что с Энди Беттлсом у нас удался большой прогресс за последние несколько лет и он очень, очень хорошо меня знает. Для меня важно добавить детали, которые смогут улучшить мою игру и это то, к чему я стремлюсь. Я на самом деле наслаждаюсь атмосферой, когда мы все втроем на корте, и пока все идет отлично. Научил меня Багдатис разбивать ракетки? Что же, нет, надеюсь, нет. Я люблю свои ракетки, поэтому мне бы не хотелось так поступать".