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Цуренко впервые за долгое время покинет ТОП 100 общего рейтинга WTA

Теннис
(1 голосов)

Украинка опустится низко

Цуренко впервые за долгое время покинет ТОП 100 общего рейтинга WTA
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко впервые за восемь лет покинет ТОП 100 общего рейтинга женского WTA-тура. Она не стала защищать свои очки на турнире в Брисбене и таким образом потеряла около 300 очков.

В последствии, находясь на текущей семьдесят третьей позиции она опустится на 45-50 мест ниже.

Напомним, что сегодня Леся Цуренко покинула турнир в Шэньчжэне в первом же круге, а Екатерина Бондаренко прошла в следующий раунд соревнований.

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В статье: Леся Цуренко
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