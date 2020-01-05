Цуренко впервые за долгое время покинет ТОП 100 общего рейтинга WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко впервые за восемь лет покинет ТОП 100 общего рейтинга женского WTA-тура. Она не стала защищать свои очки на турнире в Брисбене и таким образом потеряла около 300 очков.

В последствии, находясь на текущей семьдесят третьей позиции она опустится на 45-50 мест ниже.

Напомним, что сегодня Леся Цуренко покинула турнир в Шэньчжэне в первом же круге, а Екатерина Бондаренко прошла в следующий раунд соревнований.