Костюк проиграла в финале квалификации Брисбена

В финале квалификации Brisbane International Костюк в двух сетах за 1 час и 46 минут уступила 129-й ракетке мира из России Людмиле Самсоновой (6:7, 4:6).

Костюк в первом сете отыгралась со счета 1:3, но на тайбрейке сделала на один мини-брейк меньше. Судьбу второй партии решил брейк от россиянки в 10-м гейме.

За выход в финал квалификации первого турнира сезона Костюк заработала 6500 долларов призовых и 18 рейтинговых очков.

Напомним, в основной сетке турнира в Брисбене Украину представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская.