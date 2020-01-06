Год начался с фиаско – Свитолина разбита в Брисбене

На Brisbane International Элина Свитолина стартовала матчем с 29-й ракеткой мира Даниэль-Роуз Коллинс. Украинка шла у букмекеров безоговорочным фаворитом в первом очном поединке с теннисисткой из США.

Свитолина на старте матча проиграла затяжной гейм с четырьмя упущенными брейк-поинтами, после чего провалила два подряд гейма на своей подаче и безвольно провела концовку сета.

Во второй партии Коллинс продолжила доминировать над шестой ракеткой мира. С двумя брейками американка за 20 минут повела 4:1 и без проблем поставила точку в матче.

Свитолина после титула в 2018 году не выиграла в Брисбене не одного матча. В прошлом сезоне украинка в Австралии во втором круге уступила Александре Саснович.

В Брисбене Элина Свитолина заработала 12 000 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.

Брисбен. WTA Premier с призовым фондом $1,500,000. 1-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 4) – Даниэль-Роуз Коллинс (США) – 1:6, 1:6