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Свитолина в пятый раз в карьере выиграла за матч меньше трех геймов

Теннис
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Украинка с треском провалила старт нового сезона.

Свитолина в пятый раз в карьере выиграла за матч меньше трех геймов
Новина українською

Элина Свитолина в первом раунде турнира в Брисбене всего за 57 минут со счетом 1:6, 1:6 проиграла Даниэль-Роуз Коллинс. Это поражение стало для шестой ракетки мира одним из крупнейших в карьере.

Самые неудачные матчи в карьере Свитолиной:

2009, Харьков: Дарья Кучмина – 1:6, 0:6

2013, Бирмингем: Марина Эракович – 0:6, 1:6

2013, София: Симона Халеп – 1:6, 1:6

2016, Ролан Гаррос: Серена Уильямс – 1:6, 1:6

2020, Брисбен: Даниэль-Роуз Коллинс – 1:6, 1:6

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк не смогла выйти в основную сетку турнира в Брисбене.

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В статье: Элина Свитолина
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