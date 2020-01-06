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Свитолина в пятый раз в карьере выиграла за матч меньше трех геймов
Украинка с треском провалила старт нового сезона.
Элина Свитолина в первом раунде турнира в Брисбене всего за 57 минут со счетом 1:6, 1:6 проиграла Даниэль-Роуз Коллинс. Это поражение стало для шестой ракетки мира одним из крупнейших в карьере.
Самые неудачные матчи в карьере Свитолиной:
2009, Харьков: Дарья Кучмина – 1:6, 0:6
2013, Бирмингем: Марина Эракович – 0:6, 1:6
2013, София: Симона Халеп – 1:6, 1:6
2016, Ролан Гаррос: Серена Уильямс – 1:6, 1:6
2020, Брисбен: Даниэль-Роуз Коллинс – 1:6, 1:6
Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк не смогла выйти в основную сетку турнира в Брисбене.
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