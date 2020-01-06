ATP Cup: Испания досрочно вышла в плей-офф, Сербия обыграла Францию

Группа А

Судьбу битвы Сербии и Франции за лидерство в группе А решил Новак Джокович. Вторая ракетка мира при счете 0:1 в 16-й раз подряд обыграл Гаэля Монфиса (6:3, 6:2), а затем в паре с Виктором Троицки на решающем тайбрейке остановил титулованных Николя Маю и Эдуарда Роже-Васслена (6:3, 6:7, 10:3).

Также в этой группе свою первую победу на турнире отпраздновала сборная ЮАР. Кевин Андерсон и Ллойд Норрис в матчах с Кристианом Гарином и Николасом Ярри соответственно не проиграли ни одного сета.

Группа B

Испания ожидаемо легко разбила Уругвай и за тур до конца групповой стадии обеспечила себе путевку в плей-офф. Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут в двух одиночных матчах синхронно отдали соперникам лишь по три гейма.

Во втором матче группы B Япония со счетом 2:1 одолела Грузию и также застолбила за собой место в четвертьфинале. Ключевой стала неожиданная победа Йосихито Нисиоки над Николозом Басилашвили (6:2, 6:3).

Группа Е

Хорватии пришлось максимально выложиться в матче с Польшей. Марин Чилич и Хуберт Хуркач обменялись победами в одиночках, а в решающем парном матче опытные Иван Додиг и Никола Мектич отдали полякам всего три гейма.

Австрия со счетом 3:0 разбила Аргентину и сохранила шансы на выход из группы. Решающее очко австрийцам принес Доминик Тим, обыгравший в двух сетах (6:3, 7:6) Диего Шварцмана.