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Александр Зверев обматерил отца во время матча с Циципасом
Тот не смог сдержать слез
Немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал эмоций на турнире ATP Cup. Из-за неудачной игры спортсмен сорвался на своём отце.
В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счётом 1:6, накричал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку.
Вскоре оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слёзы.
В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.
Oh my God... Sascha was screaming at him and then they showed Alexander Zverev Sr... #ATPCup ???????? pic.twitter.com/5UABoCDoW8— Stefanos Tsitsipas ???????? (@TsitsipasFR) 5 января 2020 г.