Александр Зверев обматерил отца во время матча с Циципасом

Немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал эмоций на турнире ATP Cup. Из-за неудачной игры спортсмен сорвался на своём отце.

В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счётом 1:6, накричал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку.

Вскоре оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слёзы.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

Oh my God... Sascha was screaming at him and then they showed Alexander Zverev Sr... #ATPCup ???????? pic.twitter.com/5UABoCDoW8