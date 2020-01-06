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Александр Зверев обматерил отца во время матча с Циципасом

Теннис
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Тот не смог сдержать слез

Александр Зверев обматерил отца во время матча с Циципасом
Новина українською

Немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал эмоций на турнире ATP Cup. Из-за неудачной игры спортсмен сорвался на своём отце.

В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счётом 1:6, накричал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку.

Вскоре оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слёзы.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

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В статье: Александр Зверев Стефанос Циципас
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