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Надаль: Я не одержим целью догнать Федерера

Теннис
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Теннисисту не хватает одного титула, чтобы сравняться со швейцарцем

Надаль: Я не одержим целью догнать Федерера
Новина українською

19-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не ставит перед собой цель непременно обойти по количеству титулов на мэйджорах швейцарца Роджера Федерера. Уроженец Базеля — 20-кратный чемпион турниров Grand Slam.

"Я никогда не думал о 20 титулах Роджера Федерера на мэйджорах. Не думаю об этом и сейчас. У меня свой путь, я стараюсь сам всё делать как можно лучше. Я продолжаю бороться за те же вещи, что и 15 лет назад. Я в одном титуле от Роджера, но я не одержим целью догнать его", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

В 2019 году уроженец Манакора выиграл два турнира "Большого шлема" — "Ролан Гаррос" и Открытый чемпионат США.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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