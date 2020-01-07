Бондаренко впервые с 2017 года вышла в четвертьфинал турнира WTA

Во втором раунде Shenzhen Open Екатерина Бондаренко за 1,5 часа переиграла 38-ю ракетку мира из Китая Чжан Шуай. Эта победа стала для теннисистки из Кривого Рога самой рейтинговой с января 2018 года.

Бондаренко в первом сете на приеме отыграла четыре сет-бола и добила китаянку на тайбрейке. Вторую партию Екатерина начала со спасения своей подачи с тройного брейк-поинта, затем сделала брейк и бережно сохранила добытое преимущество.

Бондаренко впервые с сентября 2017 года прорвалась в четвертьфинал турнира WTA, что позволило ей в мировом рейтинге совершить скачок на 600 позиций и вернуться в топ-550.

Следующей соперницей украинки в Шэньчжэне станет 66-я ракетка мира Кристина Плишкова.

Шэньчжэнь. WTA International с призовым фондом $775,000. 2-й раунд

Чжан Шуай (Китай, 8) – Екатерина Бондаренко (Украина) – 6:7, 3:6