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Бондаренко впервые с 2017 года вышла в четвертьфинал турнира WTA

Теннис
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Украинка выиграла и второй матч на турнире в Шэньчжэне.

Бондаренко впервые с 2017 года вышла в четвертьфинал турнира WTA
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Во втором раунде Shenzhen Open Екатерина Бондаренко за 1,5 часа переиграла 38-ю ракетку мира из Китая Чжан Шуай. Эта победа стала для теннисистки из Кривого Рога самой рейтинговой с января 2018 года.

Бондаренко в первом сете на приеме отыграла четыре сет-бола и добила китаянку на тайбрейке. Вторую партию Екатерина начала со спасения своей подачи с тройного брейк-поинта, затем сделала брейк и бережно сохранила добытое преимущество.

Бондаренко впервые с сентября 2017 года прорвалась в четвертьфинал турнира WTA, что позволило ей в мировом рейтинге совершить скачок на 600 позиций и вернуться в топ-550.

Следующей соперницей украинки в Шэньчжэне станет 66-я ракетка мира Кристина Плишкова.

Шэньчжэнь. WTA International с призовым фондом $775,000. 2-й раунд

Чжан Шуай (Китай, 8) – Екатерина Бондаренко (Украина) – 6:7, 3:6

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В статье: Катерина Бондаренко Чжан Шуай
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