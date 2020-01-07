Козлова завершила борьбу в Окленде

В первом раунде турнира в Новой Зеландии Екатерина Козлова за 1 час и 19 минут проиграла 25-й ракетке мира из США Аманде Анисимовой, которая в Окленде посеяна под третьим номером.

Козлова сделала три брейка, но при этом отдала пять геймов на своей подаче. Также на счету украинки три эйса и две двойных ошибки.

С учетом прошлого сезона серия поражений Козловой продлилась до трех матчей.

За один матч в Окленде Екатерина Козлова заработала 2300 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.

Окленд. WTA International с призовым фондом $275,000. 1-й раунд

Аманда Анисимова (США, 3) – Екатерина Козлова (Украина) – 6:3, 6:4