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Козлова завершила борьбу в Окленде

Теннис
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Украинка не смогла выиграть первый матч сезона.

Козлова завершила борьбу в Окленде
Новина українською

В первом раунде турнира в Новой Зеландии Екатерина Козлова за 1 час и 19 минут проиграла 25-й ракетке мира из США Аманде Анисимовой, которая в Окленде посеяна под третьим номером.

Козлова сделала три брейка, но при этом отдала пять геймов на своей подаче. Также на счету украинки три эйса и две двойных ошибки.

С учетом прошлого сезона серия поражений Козловой продлилась до трех матчей.

За один матч в Окленде Екатерина Козлова заработала 2300 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.

Окленд. WTA International с призовым фондом $275,000. 1-й раунд

Аманда Анисимова (США, 3) – Екатерина Козлова (Украина) – 6:3, 6:4

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В статье: Катерина Козлова Аманда Анисимова
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