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Циципас в матче ATP Cup ударил своего отца
Стефанос Циципас переборщил с эмоциями.
Циципас в матче с Ником Кирьосом в рамках группового этапа АТР Cup после проигранного мяча со всей силы ударил ракеткой по стулу и задел своего отца Апостолоса. У Циципаса-старшего пошла кровь – ему пришлось оставить сына для получения медицинской помощи.
За несдержанность Циципас мгновенно получил от матери. Та спустилась с трибуны и накричала на теннисиста.
Uh...— Matthew Willis (@MattRacquet) 7 января 2020 г.
???? @primevideosport pic.twitter.com/ooa72qyJXi
Стефанос Циципас на ATP Cup проиграл Денису Шаповалову и отметился победой над Александром Зверевым.
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