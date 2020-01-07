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Циципас в матче ATP Cup ударил своего отца

Теннис
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Стефанос Циципас переборщил с эмоциями.

Циципас в матче ATP Cup ударил своего отца
Новина українською

Циципас в матче с Ником Кирьосом в рамках группового этапа АТР Cup после проигранного мяча со всей силы ударил ракеткой по стулу и задел своего отца Апостолоса. У Циципаса-старшего пошла кровь – ему пришлось оставить сына для получения медицинской помощи.

За несдержанность Циципас мгновенно получил от матери. Та спустилась с трибуны и накричала на теннисиста.

Стефанос Циципас на ATP Cup проиграл Денису Шаповалову и отметился победой над Александром Зверевым.

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В статье: Стефанос Циципас ATP Cup
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