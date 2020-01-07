ATP Cup: Россия и Великобритания шагнули в плей-офф

Группа С

Великобритания со счетом 3:0 разобралась с Молдовой и обошла Бельгию в борьбе за первую строку в квартете С. Кэмерон Норри и Дэн Эванс одиночные матчи синхронно завершили со счетом 6:2, 6:2.

Во втором матче дня Бельгия на тайбрейке парного матча добила Болгарию и сохранила шансы на выход в плей-офф в статусе одной из лучших команд, занявших в групповом раунде второе место. Ключевой стала волевая победа Давида Гоффена над Григором Димитровым (4:6, 6:2, 6:2).

Группа D

Россия не отдала ни одного сета в противостоянии с Норвегией и пополнила список победителей групп. Карен Хачанов отдал 3 гейма Виктора Дурашовичу (6:2, 6:1), а Даниил Медведев в непростом матче переиграл Каспера Рууда (6:3, 7:6).

Италия обыграла США и сохранила шансы на плей-офф. Ключевым стало хладнокровие итальянцев на тайбрейках – Стефано Травалья неожиданно прошел Тэйлора Фрица (7:6, 7:6), а Фабио Фоньини справился с подачей Джона Иснера (6:4, 7:6).

Группа F

Австралия вышла победителем из эмоционального поединка с Грецией. Украшением всего турнира стала битва Ника Кирьоса и Стефаноса Циципаса – хозяин корта выиграл матч, в котором каждый сет завершился на тайбрейке (7:6, 6:7, 7:6).

Канада со счетом 2:1 одолела Германию и осталась в гонке за плей-офф. Александр Зверев разгромно уступил Денису Шаповалову (2:6, 2:6) и впервые за пять лет проиграл четыре матча подряд.