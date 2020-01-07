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Матчи Australian Open могут пройти на крытых кортах

Теннис
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Это все произойдет из-за лесных пожаров

Матчи Australian Open могут пройти на крытых кортах
Новина українською

Матчи Australian Open пройдут на закрытых кортах, если условия станут опасными для проведения соревнований в связи с лесными пожарами, бушующими на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов турнира.

При необходимости игры будут проходить на трёх стадионах с раздвижными крышами и восьми крытых кортах в Мельбурн-парке.

"Это маловероятно, но в экстремальных условиях задымления крыши на трёх стадионах будут закрыты, а матчи пройдут в условиях кондиционирования и фильтрации воздуха", — отмечают организаторы.

Выдвижные крыши обычно используются для продолжения игры, когда идёт дождь или в условиях сильной жары.

"Здоровье игроков, болельщиков и персонала всегда является приоритетом, и мы будем продолжать принимать эти решения с учётом этого", — приводит слова директора турнира Крейга Тили Reuters.

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В статье: Australian Open
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