Матчи Australian Open могут пройти на крытых кортах

Матчи Australian Open пройдут на закрытых кортах, если условия станут опасными для проведения соревнований в связи с лесными пожарами, бушующими на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов турнира.

При необходимости игры будут проходить на трёх стадионах с раздвижными крышами и восьми крытых кортах в Мельбурн-парке.

"Это маловероятно, но в экстремальных условиях задымления крыши на трёх стадионах будут закрыты, а матчи пройдут в условиях кондиционирования и фильтрации воздуха", — отмечают организаторы.

Выдвижные крыши обычно используются для продолжения игры, когда идёт дождь или в условиях сильной жары.

"Здоровье игроков, болельщиков и персонала всегда является приоритетом, и мы будем продолжать принимать эти решения с учётом этого", — приводит слова директора турнира Крейга Тили Reuters.