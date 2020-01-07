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Циципас прокомментировал конфликт с отцом во время матча ATP Cup

Теннис
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Теннисист считает, что отец усилит тренировки

Циципас прокомментировал конфликт с отцом во время матча ATP Cup
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал инцидент на ATP Cup, во время которого он травмировал собственного отца. Спортсмен не смог сдержать эмоции после одного из розыгрышей и разбил ракетку у своего кресла. Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу, вызвав кровотечение.

"Это произошло случайно. Я не собирался этого делать, но, к сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Возможно, теперь отец на три дня запрёт меня в комнате. Наверное, отсесть к остальной команде было его идеей. Разочарован ли он моим поведением? Я не спрашивал его. Стоит спросить. Позже я поговорю с ним", — приводит слова Циципаса журналист Бен Ротенберг в "Твиттере".

Напомним, сборная Греции досрочно лишилась шансов на выход из группы на ATP Cup.

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В статье: Стефанос Циципас
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