Циципас прокомментировал конфликт с отцом во время матча ATP Cup

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал инцидент на ATP Cup, во время которого он травмировал собственного отца. Спортсмен не смог сдержать эмоции после одного из розыгрышей и разбил ракетку у своего кресла. Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу, вызвав кровотечение.

"Это произошло случайно. Я не собирался этого делать, но, к сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Возможно, теперь отец на три дня запрёт меня в комнате. Наверное, отсесть к остальной команде было его идеей. Разочарован ли он моим поведением? Я не спрашивал его. Стоит спросить. Позже я поговорю с ним", — приводит слова Циципаса журналист Бен Ротенберг в "Твиттере".

Напомним, сборная Греции досрочно лишилась шансов на выход из группы на ATP Cup.