Свитолина отреагировала на авиакатастрофу украинского самолета в Иране

Сегодня в Тегеране разбился самолет Boeing-737 Международных линий Украины, на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина на турнире в Брисбене проиграла со счетом 1:6, 1:6.