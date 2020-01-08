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Свитолина отреагировала на авиакатастрофу украинского самолета в Иране
Первая ракетка страны скорбит по погибшим.
Сегодня в Тегеране разбился самолет Boeing-737 Международных линий Украины, на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
???????????????????????????????? https://t.co/8lvUoqr2jS— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 8 января 2020 г.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина на турнире в Брисбене проиграла со счетом 1:6, 1:6.
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