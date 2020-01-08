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Свитолина отреагировала на авиакатастрофу украинского самолета в Иране

Теннис
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Первая ракетка страны скорбит по погибшим.

Свитолина отреагировала на авиакатастрофу украинского самолета в Иране
Новина українською

Сегодня в Тегеране разбился самолет Boeing-737 Международных линий Украины, на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина на турнире в Брисбене проиграла со счетом 1:6, 1:6.

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В статье: Элина Свитолина
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