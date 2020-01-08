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Тим начал сотрудничество с победителем Ролан Гаррос

Теннис
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Также австриец некоторое время возглавлял рейтинг АТР

Тим начал сотрудничество с победителем Ролан Гаррос
Новина українською

Доминик Тим объявил о начале сотрудничества с чемпионом "Ролан Гаррос" — 1995 Томасом Мустером. Австриец присоединился в тренерском штабе Тима к Николасу Массу и будет помогать соотечественнику на турнирах "Большого шлема" и "Мастерсах".

"Думаю, есть ещё много вещей, которые я могу ещё улучшить. Томас, бесспорно, лучший теннисист в истории Австрии, который добился того, к чему я пока только лишь стремлюсь.

Кажется, ситуация не могла обернуться лучшим образом — я нашёл тренера-соотечественника, который, надеюсь, поможет мне достичь новых вершин", — цитирует Тима официальный сайт АТР.

Напомним, что 52-летний Мустер является экс-первой ракеткой мира и победителем "Ролан Гаррос" — 1995. Уроженец Лайбница является одним из самых возрастных теннисистов, впервые становившихся первой ракеткой мира — рейтинг АТР он возглавил в 28 лет.

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В статье: Доминик Тим Томас Мустер
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