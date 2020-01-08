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Ястремская и Свитолина примут участие в матче Кубка федерации

Теннис
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В прошлом году обе теннисистки пропустили этот турнир

Ястремская и Свитолина примут участие в матче Кубка федерации
Новина українською

Федерация тенниса Украины объявила состав женской сборной на матч Кубка федерации с Эстонией. Напомним, что встреча пройдёт с 5 по 8 февраля — команды сыграют в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Состав сборной Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко.

Стоит отметить присутствие в составе Элины Свитолиной и Даяны Ястремской. В прошлом году они не смогли помочь сборной в матче с командой Польши, что спровоцировало скандал.

Сами теннисистки и тренер сборной Михаил Филима причиной данного решения назвали травму, однако в самой Федерации тенниса Украины заявили о чрезмерных финансовых аппетитах звёздных спортсменок.

"Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым", — сообщалось в официальном заявлении ФТУ.

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В статье: Элина Свитолина Даяна Ястремская
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