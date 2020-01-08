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Бушар впервые за год выиграла два матча подряд

Теннис
(1 голосов)

Последний раз подобное теннисистке удавалось в январе 2019-го года

Бушар впервые за год выиграла два матча подряд
Новина українською

Канадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал соревнований в Окленде. В двух партиях она оказалась сильнее экс четвёртой ракетки мира из Франции Каролин Гарсии — 6:4, 6:4.

Стоит отметить, что 25-летняя Бушар впервые более чем за год выиграла два матча подряд на турнирах категории WTA. В январе 2019 года экс пятая ракетка мира пробилась в четвертьфинал того же турнира в Окленде, где уступила немке Юлии Гёргес.

Соперницей Эжени в борьбе за выход в полуфинал станет 18-летняя американка Аманда Анисимова.

В 2019 году победительницей этих соревнований стала Юлия Гёргес. В финале она обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

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В статье: Эжени Бушар
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