Австралия первой пробилась в полуфинал ATP Cup

Матч 1/4 финала ожидаемо начался победой Ника Кирьоса над Кэмероном Норри (6:2, 6:2). Лидер австралийцев за 63 минуты сделал 5 брейков при одном неудачном гейме на своей подаче.

Неприятности для хозяев организовал Дэн Эванс, сенсационно положивший на лопатки Алекса Де Минаура (7:6, 4:6, 7:6). Матч затянулся на 3 часа и 27 минут, причем в решающем сете Де Минаур отыгрался со счета 0:3, но на тайбрейке Эванс взял на приеме на два мяча больше.

В решающем парном матче против экс-первой ракетки мира Джейми Маррея Австралия не была фаворитом, однако Кирьос и Де Минаур на характере втащили свою команду в полуфинал (3:6, 6:3, 18:16). На супер тайбрейке хозяева отыграли четыре матч-бола.

???????? #TeamAustralia = first into the semifinals!@alexdeminaur/@NickKyrgios put on a gusty performance to outlast Murray/Salisbury 3-6 6-3 [18-16] and punch the final four ticket.#ATPCup | #Final8 | #GBRAUS pic.twitter.com/d7doEkPswn