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Брисбен. Людмила Киченок – в полуфинале парного разряда

Теннис
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Украинка добыла вторую победу на Brisbane International.

Брисбен. Людмила Киченок – в полуфинале парного разряда
Новина українською

В паре с китаянкой Ян Чжаосюань Людмила Киченок в 1/4 финала вырвала победу над Алисией Росольской/Дарьей Юрак (6:3, 4:6, 11:9).

Киченок и Ян могли побеждать в двух сетах, но упустили преимущество в один брейк. На решающем тайбрейке украино-китайский дуэт отыграл матч-бол.

За путевку в финал турнира Premier Киченок и Ян сыграют с победительницами завтрашнего матча Барбора Стрыцова/Се Шувэй – Люси Градецка/Андрея Клепач.

За счет успешного старта в Брисбене Людмила Киченок и ее напарница из Китая гарантировали себе как минимум 25 тысяч долларов призовых и 185 рейтинговых очков.

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В статье: Людмила Киченок
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