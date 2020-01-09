Брисбен. Людмила Киченок – в полуфинале парного разряда

В паре с китаянкой Ян Чжаосюань Людмила Киченок в 1/4 финала вырвала победу над Алисией Росольской/Дарьей Юрак (6:3, 4:6, 11:9).

Киченок и Ян могли побеждать в двух сетах, но упустили преимущество в один брейк. На решающем тайбрейке украино-китайский дуэт отыграл матч-бол.

За путевку в финал турнира Premier Киченок и Ян сыграют с победительницами завтрашнего матча Барбора Стрыцова/Се Шувэй – Люси Градецка/Андрея Клепач.

За счет успешного старта в Брисбене Людмила Киченок и ее напарница из Китая гарантировали себе как минимум 25 тысяч долларов призовых и 185 рейтинговых очков.