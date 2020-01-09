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Брисбен. Людмила Киченок – в полуфинале парного разряда
Украинка добыла вторую победу на Brisbane International.
В паре с китаянкой Ян Чжаосюань Людмила Киченок в 1/4 финала вырвала победу над Алисией Росольской/Дарьей Юрак (6:3, 4:6, 11:9).
Киченок и Ян могли побеждать в двух сетах, но упустили преимущество в один брейк. На решающем тайбрейке украино-китайский дуэт отыграл матч-бол.
За путевку в финал турнира Premier Киченок и Ян сыграют с победительницами завтрашнего матча Барбора Стрыцова/Се Шувэй – Люси Градецка/Андрея Клепач.
За счет успешного старта в Брисбене Людмила Киченок и ее напарница из Китая гарантировали себе как минимум 25 тысяч долларов призовых и 185 рейтинговых очков.