Три теннисистки из топ-10 – в полуфинале турнира в Брисбене

Мэдисон Киз в четвертьфинале всего за 68 минут разбила обидчицу Элины Свитолиной Даниэль-Роуз Коллинс (6:4, 6:1). Киз сделала четыре брейка и выиграла 93% мячей с первой подачи.

Сенсационную Дженнифер Брэди в 1/4 финала без проблем остановила Петра Квитова (6:4, 6:2). Седьмая ракетка мира организовала три брейка и выиграла 28 из 30 очков с первого мяча.

Наоми Осака на пути к полуфиналу ровно за 2 часа разобралась с Кики Бертенс (6:3, 3:6, 6:3). Действующая чемпионка Australian Open в решающем сете отыграла пять брейк-поинтов и сделала один брейк.

Последней в полуфинал прорвалась прошлогодняя чемпионка Каролина Плишкова – вторая ракетка мира за 1 час и 55 минут обыграла Элисон Риске (7:6, 6:3). В первом сете Плишкова позволила Риске отыграться со счета 2:5, но добила американку на тайбрейке. Во второй партии Каролина при счете 4:3 отыграла брейк-поинт и закончила матч на приеме.

В полуфинале Брисбена Мэдисон Киз сыграет с Петрой Квитовой, а Каролина Плишкова встретится с Наоми Осакой.