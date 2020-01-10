Испания вырвала из рук Бельгии путевку в полуфинал ATP Cup

Начало четвертьфинального матча для Испании не предвещало беды. Роберто Баутиста-Агут прогнозировано разбил 158-ю ракетку мира Киммера Коппеянса (6:1, 6:4).

Первой ракетке мира Рафаэлю Надалю оставалось поставить точку в матче, но испанец сенсационно в двух сетах уступил Давиду Гоффену (4:6, 6:7).

В решающем парном матче Сандер Жиль и Йоран Флиген был очень близки к победе над Надалем и Пабло Карреньо-Буста. В концовке второго сета при счете 1:0 бельгийцы на приеме упустили два скрытых матч-бола, затем отдали свою подачу и не смогли избежать критических ошибок на решающем тайбрейке. Победа Испании – 6:7, 7:5, 10:7.

Оппонентом Испании по полуфиналу ATP Cup станет сборная Австралии, которая накануне ушла с матч-бола в матче с Великобританией.