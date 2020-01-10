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Испания вырвала из рук Бельгии путевку в полуфинал ATP Cup
Бельгийцы были в одном шаге от сенсации.
Начало четвертьфинального матча для Испании не предвещало беды. Роберто Баутиста-Агут прогнозировано разбил 158-ю ракетку мира Киммера Коппеянса (6:1, 6:4).
Первой ракетке мира Рафаэлю Надалю оставалось поставить точку в матче, но испанец сенсационно в двух сетах уступил Давиду Гоффену (4:6, 6:7).
В решающем парном матче Сандер Жиль и Йоран Флиген был очень близки к победе над Надалем и Пабло Карреньо-Буста. В концовке второго сета при счете 1:0 бельгийцы на приеме упустили два скрытых матч-бола, затем отдали свою подачу и не смогли избежать критических ошибок на решающем тайбрейке. Победа Испании – 6:7, 7:5, 10:7.
???????? #TeamSpain ➡️ Final 4️⃣!@pablocarreno91 and @RafaelNadal def. Gille/Vliegen 6-7(7) 7-5 [10-7] to advance to the #ATPCup Semi-Finals.#Final8 | #ESPBEL pic.twitter.com/vGOCL0slZr— ATPCup (@ATPCup) 10 января 2020 г.
Оппонентом Испании по полуфиналу ATP Cup станет сборная Австралии, которая накануне ушла с матч-бола в матче с Великобританией.