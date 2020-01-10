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Завацкая будет жертвовать 50 долларов за каждый эйс на Australian Open
Она сообщила об этом в одной из социальных сетей
Украинская теннисистка Катарина Завацкая присоединилась к акции Ника Кирьоса и теперь будет жертвовать 50 долларов за каждый эйс на Australian Open на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Австралии, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Напомним, сбор средств на помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Австралии инициировал теннисист Ник Кирьос.
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