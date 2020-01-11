Сербия разгромила Россию и вышла в финал ATP Cup

Сборная команда Сербии в полуфинале теннисного турнира ATP Cup победила сборную России со счетом 3-0 и вышла в финал соревнований.

Первую победу сербам принес Душан Лайович (АТР №34), который в очном матче одолел своего визави, россиянина Карена Хачанова (АТР №17). Счет встречи 2-0 (7-5; 7-6) в пользу серба.

Далее лидер Сербии, вторая ракетка планеты Новак Докович в трех сетовом противостоянии дожал Даниила Медведева (АТР №5). Счет встречи 2-1 (6-1; 5-7; 6-4) в пользу титулованного сербского мастера ракетки.

Ну а в парном противостоянии Никола Чачич и Виктор Троицки завершили начатое их коллегами дело и победили русскую пару Таймузар Габашвили / Константин Кравчук со счетом 2-0 (6-4; 7-6).

В финале турнира сборная Сербии сыграет против победителя пары Австралия - Испания.