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Брисбен. Плишкова и Киз сыграют в финале турнира

Теннис
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Определились финалистки соревнований

Брисбен. Плишкова и Киз сыграют в финале турнира
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Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №13) в трех сетовом матче одолела чешскую теннисистку, седьмую ракетку планеты Петру Квитову и вышла в финал турнира в Брисбене (Австралия). Победительница поединка обыграла свою соперницу со счетом 2-1 (3-6; 6-2; 6-3) и записала в свой актив 3 подачи на вылет, 7 реализованных и 5 отыгранных брейков, и допустила 1 двойную ошибку.

В решающем матче Мэдисон Киз сыграет против еще одной чешки второй ракетки планеты Каролины Плишковой, которая в своем полуфинале переиграла японку Наоми Осаку (WTA №4) со счетом 2-1 (6-7; 7-6; 6-2). Каролина записала в свой актив 15 подач на вылет, 3 использованых и 12 отыгранных брейков, и допустила 6 двойных ошибок.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира является как раз Каролина Плишкова и она будет защищать свой титул.

Напомним, что призовой фонд турнира в Брисбене составляет 1,5 млн.$. Финальный матч состоится завтра, за его результатом вы сможете наблюдать на нашем сайте.

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В статье: Каролина Плишкова Мэдисон Киз
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