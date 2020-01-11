  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бьянка Андрееску не сыграет на Открытом чемпионате Австралии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бьянка Андрееску не сыграет на Открытом чемпионате Австралии

Теннис
(1 голосов)

Канадка травмировалась

Бьянка Андрееску не сыграет на Открытом чемпионате Австралии
UA-Футбол
Новина українською

Канадская теннисистка, победительница US Open и главная сенсация прошлого сезона Бьянка Андрееску не сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сама спортсменка сообщила на своей официальной странице в Twitter:

"К сожалению, я не успеваю восстановиться к Australian Open и не сыграю там в этом году. Это было трудным решением, потому что я люблю играть в Мельбурне, но не могу нарушать планы по восстановлению колена. С нетерпением жду возвращения в Австралию" - написала она.

Отметим, что ранее стали известны имена финалисток турнира в Брисбене.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бьянка Андрееску
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...