Канадская теннисистка, победительница US Open и главная сенсация прошлого сезона Бьянка Андрееску не сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сама спортсменка сообщила на своей официальной странице в Twitter:

"К сожалению, я не успеваю восстановиться к Australian Open и не сыграю там в этом году. Это было трудным решением, потому что я люблю играть в Мельбурне, но не могу нарушать планы по восстановлению колена. С нетерпением жду возвращения в Австралию" - написала она.

Отметим, что ранее стали известны имена финалисток турнира в Брисбене.