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В финале ATP Cup Сербия сыграет с командой Испании

Теннис
(1 голосов)

Определился второй финалист

В финале ATP Cup Сербия сыграет с командой Испании
UA-Футбол
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Сборная Испании сыграет в финале командного турнира ATP Cup. В своем полуфинальном матче испанцы досрочно переиграли команду Австралии.

В первом матче Роберто Батисто-Аугут (АТР №10) не оставил шансов Нику Кирьосу (АТР №29), обыграв своего соперника со счетом 6-1; 6-4.

Довершил дело соотечественника первая ракетка планеты Рафаэль Надаль, который в своем матче переиграл Алекса де Минора (АТР №18). Счет этой встречи 4-6; 7-5; 6-1 в пользу испанца.

Таким образом, парный матч между командами уже ничего не решит.

В последнем поединке турнира Испания сыграет с Сербией, которая ранее также пробилась в финал.

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В статье: Австралия Испания ATP Cup
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