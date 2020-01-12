Брисбен. Каролина Плишкова побеждает в финале турнира и защищает титул

Чешская теннисистка, вторая ракетка планеты Каролина Плишкова в финале турнира в Брисбене (Австралия) побеждает американскую теннисистку Мэдисон Киз (WTA №13) и защищает титул чемпионки соревнований.

Счет поединка 2-1 (6-4; 4-6; 7-5) в пользу чешской спортсменки, в активе которой 7 подач на вылет, 4 из 6 использованных брейков, 2 из 5 отыгранных брейков, 53% выигранных очков и 5 двойных ошибок. У ее соперницы 10 эйсов, 3 из 5 использованных брейков, 2 из 6 отыгранных брейков, 47% выигранных очков и всего две двойные ошибки.

Плишкова стала первой теннисисткой в ​​истории турнира в Брисбене, которая сумела трижды завоевать трофей чемпионки. Чешка побеждала здесь в 2017 и 2019 годах. В последний раз дважды подряд на данном турнире титул выигрывала Серена Уильямс, которая побеждала в 2013 и 2014 годах.