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Окланд. Серена Уильямс завоевывает первый титул с далекого 2017 года

Теннис
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Американка набирает обороты в новом сезоне

Окланд. Серена Уильямс завоевывает первый титул с далекого 2017 года
UA-Футбол
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Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA №10) в первом для себя турнире сезона в Окленде (Новая Зеландия) выигрывает титул и пополняет свой чемпионский доработок впервые с 2017 года.

В финале турнира мощная американка не оставила много шансов своей соотечественницы Джессике Пегуле (WTA №82) и победила ее со счетом 6-3; 6-4. На счету Серены 2 подачи на вылет, 3 из 15 использованных брейков, 56% выигранных очков и отсутствие двойных ошибок.

Теперь на счету Уильямс 73 титула WTA. Серена стала четвертой за последние шесть лет представительницей США, победившей в Окленде. В 2015 году чемпионкой турнира стала ее старшая сестра Винус, в 2016 году титул выиграла Слоан Стивенс, а в 2017 - Лорен Дэвис.

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В статье: Серена Уильямс
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