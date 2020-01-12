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Сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса в Запорожье
Запорожье примет матч плей-офф
Мужская сборная Украины по теннису, которая сыграет в плей-офф Первой мировой группы примет команду из Тайваня в Запорожье. Ареной, на которой встретятся команды станет Дворец Спорта "Юность", а матчи состоятся 6 и 7 марта.
Победители мартовского плей-офф Первой мировой группы затем будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проигрывают на отборочном этапе сезона 2020.
Напомним, что ранее Элина Свитолина была заявлена за сборную Украины.
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