Сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса в Запорожье

Мужская сборная Украины по теннису, которая сыграет в плей-офф Первой мировой группы примет команду из Тайваня в Запорожье. Ареной, на которой встретятся команды станет Дворец Спорта "Юность", а матчи состоятся 6 и 7 марта.

Победители мартовского плей-офф Первой мировой группы затем будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проигрывают на отборочном этапе сезона 2020.

Напомним, что ранее Элина Свитолина была заявлена ​​за сборную Украины.