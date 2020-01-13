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Ястремская выиграла стартовый матч в Аделаиде
Вторая ракетка Украины успешно стартовала на турнире в Австралии.
В первом круге Adelaide International Даяна Ястремская за 1 час и 17 минут в дебютном очном матче разобралась с 86-й ракеткой мира из Венгрии Тимеей Бабош.
Ястремская в каждом сете сделала по одному брейку, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.
На счету Даяны 9 эйсов, 28 виннерсов и 87% выигранных мячей с первой подачи. Также украинка допустила 4 двойных и 37 невынужденных ошибок.
Имя своей следующей соперницы в Аделаиде Даяна Ястремская узнает после окончания матча между Анжелик Кербер и Ван Цян.
Даяна Ястремская (Украина) – Тимея Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:3