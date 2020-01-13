Ястремская выиграла стартовый матч в Аделаиде

В первом круге Adelaide International Даяна Ястремская за 1 час и 17 минут в дебютном очном матче разобралась с 86-й ракеткой мира из Венгрии Тимеей Бабош.

Ястремская в каждом сете сделала по одному брейку, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.

На счету Даяны 9 эйсов, 28 виннерсов и 87% выигранных мячей с первой подачи. Также украинка допустила 4 двойных и 37 невынужденных ошибок.

Имя своей следующей соперницы в Аделаиде Даяна Ястремская узнает после окончания матча между Анжелик Кербер и Ван Цян.

Аделаида. WTA Premier с призовым фондом $848,000. 1-й раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Тимея Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:3