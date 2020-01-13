Украинцы узнали соперников по квалификации Australian Open

Сергей Стаховский свой путь на Australian Open начнет встречей с 31-м сеяным словенцем Блажем Рола. Матч состоится 14 января последним запуском на корте №5.

Полная турнирная сетка мужской квалификации Australian Open

Катарина Завацкая в статусе четвертой сеяной в первом раунде сыграет с 240-й ракеткой мира из Китая Ма Шуюэ.

Марту Костюк в первом круге квалификации ждет встреча со 112-й ракеткой мира Натальей Вихлянцевой, которая посеяна под шестым номером.

Ангелина Калинина на старте квалификации также сыграет с теннисисткой из посева – соперницей украинки станет 127-я ракетка мира Моника Никулеску.

Дарья Лопатецкая свой первый в карьере матч на взрослом Шлеме проведет против 204-й ракетки мира из Швейцарии Конни Перрен.

Полная турнирная сетка женской квалификации Australian Open

Напомним, в основной сетке Открытого чемпионата Австралии Украину представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко.